Il Milan è allo sbando: Tatarusanu sul banco degli imputati

Il Milan è sparito, non c'è più. Il 5-2 subito in casa col Sassuolo di fatto pone la squadra rossonera in piena crisi di risultati e qualcosa con il tifo comincia a rompersi. I fischi di San Siro si sono fatti sentire e i rossoneri ora brancolano nel buio. A finire subito sul banco degli imputati è il portiere del Milan che ha preso oggi 5 gol, di cui tre nel giro di 30 minuti, non accadeva dal 2012. Sul primo gol il portiere è tecnicamente incolpevole, ma sugli altri due gol nel primo tempo le responsabilità ci sono. Nel caso del secondo gol del Sassuolo, Frattesi penetra tra le maglie della difesa rossonera e calcia sul palo di Tatarusanu.

Il portiere sbaglia completamente l'intervento e subisce il gol. Passano pochi minuti e arriva il terzo gol per la squadra di Alessio Dionisi a San Siro. Da un corner di Traorè, è arrivato il colpo di testa di Berardi che ha colpito verso il centro della porta con il portiere rossonero posizionato male, come hanno fatto notare in tanti sui social. E così l'estremo difensore diventa nel giro di pochi istanti il maggior responsabile di questa sconfitta. Ma in realtà le colpe non sono solo di Tatarusanu. I rossoneri da diverse partite non riescono a trovare la chiave giusta per mostrare quel gioco a cui avevano abituato i tifosi lo scorso anno e nella prima parte della stagione. Adesso Pioli rischia grosso e si ha la sensazione che il suo breve ciclo al Milan, con la vittoria di uno scudetto, sia ormai terminato.