Napoli, Osimhen abbatte una tifosa con una pallonata? E poi... cose mai viste

Qualcosa con pochi precedenti nel corso di Spezia-Napoli, l'anticipo delle 12.30 di Serie A di oggi, domenica 5 febbraio. I partenopei, carichissimi, cercano di proseguire la corsa-scudetto. E il fatto che siano carichissimi lo si è visto fin dal riscaldamento pre-partita...

Prima del fischio d'inizio, infatti, i ragazzi di Luciano Spalletti si esercitavano con dei tiri in porta. E così ecco Victor Osimhen scagliare una fortissima conclusione, che però manca lo specchio della porta e finisce in tribuna. Inizialmente, il nigeriano non si rende conto di quel che è successo: infatti la pallonata ha colpito una tifosa.

E quando Osimhen realizza cosa è accaduto, ecco che scatta verso la tribuna occupata dai tifosi dello Spezia, si fa largo e raggiunge la ragazza per scusarsi direttamente con lei. Un gesto tanto bello quanto insolito: l'attaccante, infatti, era mortificato per averla colpita, anche se il gesto era involontario. Fortunatamente la tifosa stava bene e ha accolto con piacere le scuse di Osimhen, che a quel punto si è sciolto in un bel sorriso.