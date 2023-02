Santoriello, spunta un altro video: la nuova frase che fa infuriare la Juve

08 febbraio 2023 a

a

a

Ciro Santoriello continua ad essere sotto attacco, tra l’altro con un tempismo a dir poco sospetto. È chiaro che qualcuno ha interesse nell’indebolire l’inchiesta Prisma, che rischia di cancellare la Juventus che conosciamo per via delle indagini sulle plusvalenze e sulle manovre stipendi. Santoriello è uno dei pm di Torino che sta seguendo l’inchiesta ed è finito su tutti i giornali per un video di diversi anni fa in cui si professa tifoso del Napoli e quindi anti-juventino.

"Certe archiviazioni...". Il pm anti-Juve? Cambia tutto: cos'ha detto davvero

Parole che poteva evitare, anche se il contesto è importante: Santoriello stava partecipando a un convegno sul diritto penale privato con riferimento alle società pubbliche e le frasi che ha pronunciato sulla Juve erano chiaramente ironiche. Tanto è vero che a un certo punto è stato lo stesso pm a mettere in chiaro che il tifo calcistico era slegato dal suo lavoro: si era ritrovato anche ad archiviare delle indagini riguardanti la Juve e Agnelli. Ormai però la macchina del fango per indebolire la procura di Torino è partita e Santoriello potrebbe non essere in aula per l’udienza preliminare del processo alla Juve.

"Ho visto tutto e...". Giudice anti-Juve, finisce malissimo: interviene il ministro

Intanto la caccia mediatica non si è arrestata ed è spuntato un altro video in cui Santoriello scherza reputando uno “scenario irrealizzabile” che la Juve vinca la Champions League. Per la precisione, il pm stava formulando l’augurio di non essere chiamato insieme ad altri colleghi a parlare dell’argomento del convegno, definendolo “un auspicio che è assolutamente irrealizzabile, al pari ad esempio della Juventus che vinca la coppa dei Campioni”.