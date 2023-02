Juve, l'intercettazione choc su Federico Chiesa: "Non è uno che..."

11 febbraio 2023 a

Spunta anche Federico Chiesa nella giungla di intercettazioni e sfoghi tra i dirigenti della Juventus, coinvolti nelle inchieste su plusvalenze e stipendi. La prima ha portato già 15 punti di penalizzazione ai bianconeri, la seconda minaccia di avere ripercussioni ancora più pesanti. Gli sfoghi al telefono, scrive il Corriere della Sera, riguardano l'ormai ex ds Maurizio Arrivabene, l'uomo mercato Federico Cherubini, il manager dell'area finanza Stefano Bertola. Con giudizi poco lusinghieri su Fabio Paratici, ex potentissimo dirigente molto vicino ad Andrea Agnelli (oggi al Tottenham, con Antonio Conte in panchina) e pure qualche giocatore e il suo entourage.

Il 29 novembre 2021, scrive il Corsera, Arrivabene ai pm di Torino spiega: "Avevo chiamato Cherubini (il ds, ndr) dicendogli di non spendere una lira in più di quanto messo a budget", I problemi economici in casa Juve sono già ben noti. Dell'allora presidente Andrea Agnelli dice: "Credo che lui si fidi di me perché mi reputa onesto. E basta leggere gli ultimi bilanci, sicuramente vi era tensione economica, non finanziaria". Sul tavolo, gli stipendi mostruosi decisi da Paratici negli anni precedenti: "Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta - è lo sfogo di Cherubini con Bertola -. Zapata prende 1,8 milioni… se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo".

"Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio (Paratici, ndr) di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90". Al telefono con Agnelli nell'agosto del 2021, Cherubini si sbilancia: "Federico Chiesa - riportano i pm - non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici". Acquisto rischioso, insomma, così come molti messi in atto nelle ultime sessioni di calciomercato. Il colloquio Agnelli-Cherubini, in questo senso, è emblematico: "Se metto in piedi, dal 2010 quando sono arrivato a oggi, le caz***e che abbiamo fatto gli ultimi tre giorni di mercato, abbiamo buttato nel cesso 60-70 milioni… Te lo dico così, spannometrico, da Anelka". "Bentdner - aggiunge Cherubini -, il ritorno per la terza volta di Caceres". Non si salva nemmeno mister Max Allegri: "Se una volta ogni 40 partite deve giocare uno, giocherà uno dell’under 23… Tanto Max prima che gioca uno dell’under 23… ".