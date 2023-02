Kessie all'Inter, "chi segue la trattativa": sfregio al Milan

13 febbraio 2023 a

a

a

Il possibile sgarbo di mercato dell’Inter al Milan. Franck Kessie vuole tornare in Italia e i nerazzurri provano a chiudere il colpo con l’aiuto di un intermediario speciale: Hakan Calhanoglu. Kessie è stato definito da Xavi pubblicamente ha definito come un giocatore importante per il club catalano, ma è chiaro che il suo impiego in questo momento non soddisfi il centrocampista e il suo entourage. E così, secondo La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu vorrebbe che il suo amico Kessie facesse lo stesso percorso, lo stesso ivoriano che ha capito come la Serie A sia una dimensione migliore per le sue caratteristiche. I due si sarebbero scambiati messaggi continui per capire la fattibilità dell'affare. Kessie ha voluto sondare la situazione dal punto di vista ambientale e ha trovato un'autostrada da parte del turco.

Kessie per Brozovic? Doccia gelata: Inter, c'è un grosso problema

L'affare entra nel vivo da questa estate

Un ulteriore motivo per cui sono ripresi i contatti tra l’entourage di Kessie e l’Inter. L’ivoriano piace molto da tempo: già quando i nerazzurri erano allenati da Antonio Conte, quando la dirigenza provò ad imbastire uno scambio con il Milan. Il procuratore aveva voluto capire subito la fattibilità dell'operazione che avrebbe coinvolto Matias Vecino pronto a sostituirlo numericamente a centrocampo in uno scambio sostanzialmente alla pari. Non se ne fece più niente ma ora le cose sembrano essere davvero cambiate e bisognerà capire anche i termini dell'operazione come potrebbero essere stabiliti. L'affare però, mai come questa estate, potrebbe entrare fortemente nel vivo e vedere un altro protagonista del Milan del passato finire tra le fila dei cugini nerazzurri.