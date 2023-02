Inzaghi? "Un provinciale": rivolta-Inter, chi lo accusa

14 febbraio 2023 a

Il pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria è probabilmente la pietra tombale sulle residue speranze di scudetto dell’Inter. I nerazzurri hanno offerto una prestazione scialba contro una delle ultime della classe: basti pensare che più che della partita in sé si sta parlando soprattutto dello scontro tra Lukaku e Barella, che hanno avuto uno scambio particolarmente acceso dopo che il belga ha sbagliato un controllo.

Il clima non è sereno e, come sempre capita in questi casi, a finire sul banco degli imputati è innanzitutto l’allenatore: è successo con Stefano Pioli al Milan e ora sta succedendo con Simone Inzaghi all’Inter. Il tifo organizzato nerazzurro ha deciso di prendere posizione: la Curva Nord ha accusato l’allenatore di non aver rischiato abbastanza nel secondo tempo per vincere la partita. "Lo scialbo pareggio rimediato a Genova contro l'ultima della classe - si legge nella nota della Curva - ha dimostrato ancora una volta che probabilmente Mr. Inzaghi non riesce a motivare i ragazzi per le partite con le ‘piccole’”.

“Atteggiamento da squadra provinciale quello mostrato nel secondo tempo, - è l’accusa rivolta dai tifosi - quando al posto che rischiare le tre punte, resta aggrappato al suo modulo; rischio da correre anche perché il pari non serviva a nessuno. Siamo l'Inter, è l'avversario che deve temerci, dovremmo aggredire e dimostrare la superiorità e invece sembriamo una squadra di media classifica a cui un pari fuori casa può andare bene. Tre punti fondamentali quelli persi stasera, perché dietro di noi ci sono ben 3 squadre pronte all'aggancio al prossimo passo falso...".