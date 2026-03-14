Inter, brutto stop a San Siro contro l'Atalanta: ora il Milan può accorciare

L'Atalanta ferma l'allungo dell'Inter in classifica sul campo dei nerazzurri: il primo big match della 29esima giornata di Serie A si chiude sull'1-1. Inter a +8 sul Milan, che domani sera gioca all'Olimpico contro la Lazio, Atalanta stabile al settimo posto. A sbloccare al 26' un gran diagonale di Pio Esposito, lanciato da un cross preciso di Barella, tiro che Carnesecchi riesce solo a sfiorare. Un minuto di recupero.

Nel secondo tempo i nerazzurri ripartono a razzo: al 47' ci prova Dunmfries di testa su lancio di Dimarco, palo e rimbalzo che per poco non viene trasformato in gol da Mkhitaryan; al 49' Thuram sfiora il raddoppio con un tiro che esce di poco a Carnesecchi già battuto; al 61' occasione ghiotta per Thuram lanciato da Mkhitaryan e stavolta Carnesecchi salva. Al 70' tocca all'Atalanta sfiorare il pareggio con Krstovic che gira su Bernasconi, tiro sventato da Carlos Augusto che anticipa Sommer. Il pari arriva all'81': Sulemana entra in area e tira, Sommer respinge e ne approfitta Krstovic che mette dentro a porta sguarnita. Il Var conferma la rete, Chivu s'infuria e prende una seconda ammonizione che gli costa l'allontanamento dalla panchina. Sei i minuti di recupero.