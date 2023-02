Champions League, Diaz fa risorgere il Milan: Tottenham di Conte battuto 1-0

14 febbraio 2023 a

a

a

Un gol di Brahim Diaz all'alba della partita consente al Milan di piegare il Tottenham per 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un successo tutto sommato meritato dei rossoneri, che con un po' di convinzione in più avrebbero potuto anche provare a chiudere il discorso qualificazione già a San Siro. Ottima la prova della difesa del Milan, per concentrazione e dedizione, in particolare dei due giovani Kalulu e Thiaw che al fianco del veterano Kjaer riescono di fatto ad annullare il bomber Kane. Deludente invece la prestazione del Tottenham di Conte, che si dimostra poco concreto in avanti e in evidente difficoltà difensiva. Fra tre settimane a Londra sarà probabilmente un'altra storia, ma pur reduce da un periodo negativo questo Milan ha tutte le carte in regola per giocarsi la qualificazione fino in fondo.

Inzaghi? "Un provinciale": rivolta-Inter, chi lo accusa

Nelle fila rossonere, Pioli va avanti con la difesa a 3 e schiera in difesa l'esordiente da titolare in Champions Thiaw al fianco di Kalulu e Kjaer, vista l'assenza di Tomori per infortunio. Sulle fasce spazio a Saelemakers e Theo Hernandez, con Krunic al posto dell'infortunato Bennacer e Tonali in mezzo. In avanti il tridente con Brahim Diaz e Leao che giocano al fianco di Giroud. Nel Tottenham, Conte (subissato di insulti alla lettura delle formazioni) schiera un modulo speculare con Perisic a tutta fascia sulla sinistra e Son e Kulusevski alle spalle del bomber Kane. Curiosità: entrambe le squadre sono privi dei portieri titolari infortunati, i due francesi Lloris e Maignan. In tribuna c'è anche il patron rossonero Jerry Cardinale, arrivato dagli Usa. San Siro è tutto esaurito con il record assoluto di incassi in Italia (oltre 9 milioni di euro), spettacolare la coreografia del tifo rossonero a sostegno dei ragazzi di Pioli. Prima della gara osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Milan subito aggressivo, con Leao nel vivo del gioco che costringe più volte i difensori inglesi al fallo. Rossoneri che non a caso trovano il vantaggio praticamente alla prima occasione dopo 7': Theo Hernandez sfonda sulla sinistra, sul suo diagonale mancino Forster respinge sui piedi di Brahim Diaz che calcia a botta sicura, il portiere inglese ribatte ancora miracolosamente ma il piccolo attaccante spagnolo di testa in tuffo ribadisce nella porta ormai sguarnita. Colpito a freddo, il Tottenham prova a reagire con Kane che spizza di testa tra le braccia di Tatarusanu una punizione di Son dalla trequarti. Ci prova poi Dier, ma ancora il portiere rumeno è attento. Gli Spurs iniziano a spingere a pieno organico, costringendo il Milan sulla difensiva. Poco prima della mezzora ci prova Emerson dalla distanza, centrale tra le braccia di Tatarusanu. Prima dell'intervallo torna a farsi vedere il Milan, ancora con Theo che semina il panico sulla sinistra arrivando quasi da solo davanti a Forster. Poi dopo un salvataggio provvidenziale di Saelemakers su Son, è Leao ad avere una buona occasione in contropiede, ma il suo destro a giro dal limite termina lontanissimo dai pali di Forster. Nel finale di tempo ancora Spurs pericolosi, prima con due occasioni per Son ed Emerson vanificate dal fuorigioco, poi con una punizione da lontanissimo dell'attaccante coreano respinta da Tatarusanu. Nel complesso ottima la prova della difesa del Milan, i particolare dell'esordiente Thiaw, che riesce a limitare Kane.

"Un cog***, chi credi di essere?": Cassano, diluvio di insulti contro Barella

In avvio di ripresa rischia grosso il Tottenham quando Romero stende Tonali a metà campo, l'arbitro ammonisce l'argentino ma c'erano anche gli estremi del rosso diretto vista la durezza del fallo. La squadra di Conte torna a spingere con insistenza, ma è il Milan a farsi vedere per primo in avanti con il peperino Diaz che calcia da posizione defilata. Anche se sembra affiorare la stanchezza, la squadra di Pioli ogni volta che riparte ha una potenziale occasione per far male al Tottenham. Gli inglesi attaccano quasi a pieno organico, ma risultano sterili quando arrivano sulla trequarti rossonera. Dopo un'ora di gioco, Conte si gioca la carta Richarlison al posto dell'ex juventino Kulusevski. Replica Pioli con Messias per Saelemakers e De Ketelaere per Diaz. Proprio il belga ha subito la palla del 2-0, ma manda incredibilmente a lato di testa a due passi da Forster. Sull'angolo seguente, è Thiaw a svettare di testa ma anche lui manda la palla a lato da posizione favorevolissima. Due fiammate che confermano le difficoltà in difesa del Tottenham, che forse il Milan dovrebbe sfruttare meglio. Nel finale assalto del Tottenham all'area rossonera, ma senza grande lucidità. La difesa del Milan, davvero impeccabile, non concede nulla e anzi in contropiede Giroud e Leao per poco non trovano la rete del 2-0. Esausto, il portoghese lascia poi il campo per Rebic. E' di fatto l'ultima cosa da segnalare di una partita gagliarda, di grande intensità, che il Milan porta a casa anche grazie alla spinta incessante dei suoi tifosi encomiabili.