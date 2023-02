Nizza, video a luci rosse allo stadio: le immagini scandalizzano la Francia

15 febbraio 2023 a

a

a

Un video a luci rosse è stato realizzato lo scorso 29 gennaio allo stadio di Nizza, durante il match col Lille valida per un posto in Europa. La vittoria è andata alla squadra di Didier Digard per 1-0, grazie a un gol di Gaëtan Laborde alla mezz'ora di gioco sui ragazzi dell'ex Roma Paulo Fonseca, ma allo stadio si è parlato molto anche dell’altra situazione che si è verificata all'interno dell’Allianz Riviera. Ad un certo punto della gara, infatti, si è diffusa una voce che nei bagni dell'impianto si stava girando un film porno amatoriale: questo rumors si è ingigantito sempre di più con il passare dei minuti e anche nel post-partita si è parlato molto di questa vicenda.

La denuncia del Nizza

Il Nizza ha fatto le sue verifiche e, secondo quanto riportato da diversi quotidiani e media francesi, ovvero 20 minutes, Nice-Matin e BFM Côte d'Azur, ha deciso di sporgere denuncia. Il club della Costa Azzurra, infatti, ha raccolto un gran numero di segnalazioni e ora vuole fare luce sulla questione. Non solo il club ha deciso di prendere posizione: lo stesso è accaduto anche con il Nice Eco Stadium, la società che gestisce l'Allianz Riviera, che ha sporto denuncia per cercare di allontanare l'associazione dello stadio con il mondo del porno. Questo quanto riportato da 20 Minutes: "Dopo aver appreso e analizzato la situazione, NES ha deciso di sporgere denuncia per associazione dell'immagine dello stadio ad attività pornografica”.

Orrore a San Siro: insulti osceni ad Antonio Conte nel minuto di silenzio

Grande ilarità sui social, il club non vuole distrazioni

Una storia che ha fatto molto discutere e ha suscitato grande ilarità sui social ma che, ovviamente, non è piaciuta affatto ai vertici del Nizza quando si sono ritrovati ad affrontare la vicenda. Il Nizza intanto non vuole distrazioni in questo momento, dopo una rimonta che li vede ora al settimo posto in Ligue 1 grazie alle sei partite consecutive senza sconfitte: nel prossimo turno la squadra della Costa Azzurra ospiterà il Reims per la 24a giornata del campionato francese.