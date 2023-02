Orlando Pirates, vergogna sul campo da calcio: come umiliano gli avversari

21 febbraio 2023 a

Un comportamento irrispettoso. Quello dei giovani della squadra riserve dell’Orlando Pirates, che hanno superato il limite del comportamento sportivo prendendo in giro gli avversari con una serie di mosse e balletti che davvero non c'entrano niente col calcio. Tutto ciò è accaduto in un match di DStv Diski Challenge, il torneo dedicato alle formazioni di sviluppo – in pratica le seconde squadre, alla maniera della Juventus Under 23 in Italia – che viene organizzato di concerto con la Premier Soccer League sudafricana. In campo, contro i ragazzi dell'Orlando Pirates, c’erano quelli del Sekhukhune United, partita vinta agevolmente dai primi per 3-0.

La protesta dei tifosi contro il club

Si tratta della quarta vittoria consecutiva per loro, che tornano in vetta alla classifica del torneo. La prestazione della squadra di Soweto, una delle più prestigiose del calcio locale, è stata tuttavia offuscata da quello che a un certo punto hanno deciso di fare i suoi calciatori: robe vergognose mai viste. Sono dunque iniziate mosse e mossette senza alcun senso, dei veri propri passi di break dance. I giovani calciatori dell'Orlando Pirates hanno perso completamente il senso della competizione sportiva, non rispettando né il gioco né gli avversari. I video che mostrano queste pagliacciate sono diventati virali e hanno scatenato la polemica, con i tifosi che ne hanno chiesto conto al club, interrogandosi se questi fossero gli standard di comportamenti inculcati nei loro prospetti futuri. Nel mirino è finito anche l'allenatore della squadra, definito come "immondizia". Sicuramente scene non belle, su cui la dirigenza dei Buccaneers dovrà riflettere.