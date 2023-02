Inter, bomba su Inzaghi: "Chi sarà il prossimo allenatore"

22 febbraio 2023 a

a

a

"La mia convinzione è che anche l'anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma". Parola dell'ad giallorosso, Pietro Berardi, nel corso dell'evento "I nostri primi 20 anni" del Roma Club Montecitorio. "Con Mourinho — ha aggiunto Berardi — siamo a metà contratto, un anno e mezzo, lui è molto determinato soffre per la As Roma per raggiungere il risultato”. Secondo la dirigenza dei capitolini dunque, niente Brasile per il c.t. portoghese, da unirsi al pressing del Portogallo per riportarlo a casa. Il futuro di José Mourinho si tinge di mistero quando al termine del suo contratto come allenatore dei giallorossi manca un anno e qualche mese. Almeno sulla carta. Perché a Trigoria si respira un'aria un po' tesa quando si parla dello "Special One". Lui stesso ha fatto capire che si attende una chiamata da parte della società per parlare del futuro, non solo tecnico, ma anche personale.

Inter, mistero-Handanovic: quella strana scelta di Simone Inzaghi

Mourinho, anche Real, Psg e Chelsea all’orizzonte?

All’orizzonte, secondo tanti, c'è una possibile separazione già a fine stagione, in anticipo rispetto alla scadenza prevista per il giugno 2024. E non è un caso che diversi top club abbiano drizzato le antenne una volta saputo che Mou potrebbe lasciare la Capitale. Magari non per forza l'Italia. Perché, secondo la Repubblica, ci sarebbe anche la suggestione di un clamoroso ritorno a Milano, sempre sponda Inter. Ipotesi un po' forzata in questo momento, visto che Inzaghi ha già vinto un trofeo, è ancora in corsa per la Coppa Italia e si giocherà con il Porto l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Per questo sembrano più percorribili le strade che portano alla Premier League, dove il Chelsea lo rivorrebbe con forza, ma anche alla Liga, dove il Real Madrid potrebbe sostituire Ancelotti, il cui destino non è ancora chiaro, con un altro gigante della sua storia passata. E poi la novità Psg visto che Galtier sembra avere i mesi contati.