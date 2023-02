Inter, disastro a Bologna. Inzaghi sbotta: "Arrabbiati"

26 febbraio 2023 a

Dopo aver lasciato a Bologna una grossa fetta dello scudetto della passata stagione, l’Inter inciampa ancora al Dall’Ara e vede il Napoli allontanarsi ancora di più in vetta alla classifica, dove ora ha 18 punti di vantaggio sui nerazzurri. I rossoblù si impongono grazie ad un gol di Orsolini al 31’ della ripresa ben lanciato da Schouten, dopo un match che vede tante occasioni per entrambe le squadre nel corso dei novanta minuti. La squadra di Motta va vicina al gol con Barrow e Soriano, quella di Inzaghi con Lautaro, Lukaku e Dzeko. In classifica l’ Inter resta seconda a quota 47, il Bologna sale al settimo posto con 35 punti.



E proprio Orsolini ai microfoni di Dazn commenta la sua prestazione: "Una partita in cui sono successe mille cose, siamo riusciti a mettere sotto l’ Inter giocando un ottimo calcio. È stata una partita incredibile. Abbiamo messo sotto l’ Inter, proponendo un buon calcio e giocando bene. Non avevo mai segnato ai nerazzurri, sono molto emozionato per quello che stiamo facendo. Per il gol complimenti anche a Schouten per la palla che mi ha dato, poi sono stato bravo a metterla sotto la traversa. Il mio rendimento? È merito della squadra, che resta la priorità per me e per gli altri. Chiunque gioca può dire la sua in questo gruppo, ma per l’Europa restiamo cauti". Simone Inzaghi invece si sfoga: "Abbiamo approcciato male il primo tempo. E' stato un primo tempo insufficiente e non da Inter - ha spiegato il tecnico dell'Inter -. Abbiamo trovato una squadra in salute e nel secondo tempo quando stavamo creando abbiamo preso un gol evitabile". "Siamo arrabbiati. Venivamo da una partita dura in Champions con infortuni e stanchezza, ma dovevamo fare di più - ha aggiunto -. Bisogna cercare motivazioni ogni due o tre giorni. Non è la prima volta, ci è già successo".