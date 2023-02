Gasperini, la rissa con il tifoso del Milan al semaforo

28 febbraio 2023 a

Un Milan convincente ha battuto con un netto 2-0 un’Atalanta poco pericolosa in attacco, come dimostra la casella "zero" riguardo ai tiri nella porta del rientrante Mike Maignan. E dopo la partita un deluso Gian Piero Gasperini se l’è presa con alcuni tifosi del Diavolo, perdendo la pazienza. Il tecnico dell’Atalanta domenica sera a San Siro ha litigato con i tifosi rossoneri mentre ha lasciato lo stadio in automobile.

Il Milan piega l'Atalanta a San Siro, si rivede Ibrahimovic

Colpa di alcuni sfottò dei milanisti che lo hanno affiancato, urlandogli addosso attraverso il finestrino alcuni insulti e la frase poco gentile "Non hai mai vinto un c***o". Gasperini allora lancia loro il panino che stava mangiando attraverso il finestrino. Il sandwich è così finito nell’altra automobile. I tifosi lo hanno raccolto rilanciandoglielo contro, ma a questo punto il nerazzurro — arrivato alla quarta sconfitta in cinque gare — aveva chiuso il finestrino evitando l’impatto.

Gasperini sul ko: "Milan superiore, Atalanta non deve rimproverarsi nulla"

Lo stesso Gasperini nel dopo gara di domenica aveva ammesso la superiorità in campo del Milan: "L’Atalanta è questa non è che deve rimproverarsi qualcosa, i ragazzi hanno dato tutto e si sono impegnati al massimo — ha detto —. La dimensione del Milan di questa sera era superiore alla nostra. Dobbiamo prendere spunto e pensare al match con l'Udinese. Nella gara di oggi nonostante il grande impegno, il Milan ne aveva di più. Sul piano tecnico non abbiamo fatto ciò che speravamo, in alcune situazioni potevamo ripartire meglio e poi non siamo neanche fortunati perché al primo tiro abbiamo preso gol e poi siamo andati in difficoltà".