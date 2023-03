Messi, la terribile minaccia: "Ti aspettiamo", ora rischia la vita

03 marzo 2023 a

Un supermercato della famiglia di Antonella Roccuzzo è stato attaccato con colpi d'arma da fuoco all'alba di mercoledì nella città di Rosario, in Argentina. Roccuzzo è la moglie del capitano albiceleste e attuale punta del Psg, Leo Messi. Secondo quanto riferiscono i media locali, gli attentatori avrebbero lasciato sul posto un bigliettino con una minaccia diretta allo stesso giocatore. "Messi stiamo aspettando, Javkin è un narco, non ti proteggerà”. Il messaggio diretto a Messi è stato lasciato di fronte a un supermercato della famiglia Roccuzzo e allude a una richiesta di pagamento non effettuata e fa riferimento anche al sindaco della città di cui è originario Messi, Pablo Javkin. Da segnalare che Rosario è una citta che soffre da tempo di una diffusa presenza della criminalità organizzata legata al traffico di droga tanto che è stata soprannominata "la Chicago argentina”.

Intanto la Pulce può consolarsi con il Fifa Best Player. Una vittoria che non è andata giù a Karim Benzema, Pallone d'Oro 2022, non l'ha presa bene. Il francese, arrivato secondo nella più recente classifica alle spalle dell'argentino, ha postato sui social una storia con tutti i successi raccolti nello scorso anno, come a chiedersi il motivo che gli abbia fatto sfuggire il nuovo premio individuale assegnato dalla Fifa. In un secondo video postato dall'attaccante del Real Madrid, si sente la parola "bugiardo" accompagnato da un "buonanotte" che ha rincarato la dose di polemica con il fuoriclasse del Psg e dell’Argentina. Lo stesso Messi nella votazione ha scelto Neymar al primo posto, Mbappé al secondo - entrambi compagni di squadra al Psg - e lo stesso Benzema al terzo.