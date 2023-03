Leclerc, il dramma nel team radio Ferrari: "Cosa succede ragazzi?"

06 marzo 2023 a

Comincia malissimo per Charles Leclerc il Mondiale di Formula 1 2023. Anzi, comincia esattamente com'era finita la scorsa stagione. Il pilota monegasco della Ferrari si è dovuto ritirare dal Gp del Bahrain al 41esimo giro per un improvviso calo di potenza al motore. La rossa era terza, sì ma ancora una volta lontanissima dalla Red Bull di Max Verstappen, che ha dominato la gara. Una differenza di prestazione che ha allarmato il team manager Vasseur per primo.

Emblematico della delusione di Leclerc e di tutto il box ferrarista il team-radio di Charles, una volto accortosi che la sua monoposto si era letteralmente spenta. L'imprevisto è arrivato dopo alcuni guai prima della partenza, con la sostituzione della batteria e della centralina della SF-23. In pista nessun sussulto per i primi 40 giri. Poi il salto dalla frustrazione al disastro. "Oh no, no, no", urla in radio al muretto. "Cosa succede ragazzi? No power!".

A conferma di un weekend complicatissimo, Carlos Sainz è stato superato anche dall'eterno Fernando Alonso su Aston Martin, dopo l'ingresso della safety car, ha perso il podio e si è dovuto accontentare di un quarto posto. Ma i riflettori e i microfoni ovviamente sono tutti per Leclerc: "Non eravamo veloci in gara… non so, il nostro obiettivo era batterli e dobbiamo fare passi avanti rispetto a loro. Hanno trovato qualcosa rispetto alle qualifiche, sono di un’altra categoria. Dobbiamo fare qualcosa anche noi perché così faremo fatica".