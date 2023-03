Leclerc si ritira in Bahrain? Sfregio della ex Charlotte: questa foto...

07 marzo 2023 a

Il gesto di Charlotte Siné, ex fidanzata di Charles Leclerc, che ha fatto scatenare l’ilarità dei fan. Dopo la fine della relazione con il monegasco lo scorso mese di dicembre, l’attuale studentessa di architettura — figlia del direttore generale del Societé des Bains de Mer — avevano annunciato la fine del loro rapporto, iniziato nel 2019, attraverso un post. Charlotte però è ricomparsa proprio a margine dell'inizio del Mondiale, ma la fotografia pubblicata non è stata apprezzata dai sostenitori della Ferrari. "Let's go" si legge come didascalia a una foto del tutto fuorviante: l'immagine della monoposto targata Red Bull ovvero la grande rivale in pista di Leclerc e della stessa Ferrari.

Il post e la reazione dell’ex di Leclerc

Da sottolineare come Charlotte sia sempre stata tifosa della Ferrari, tanto da dimostrarlo anche di recente con un look targato proprio Ferrari. La story alla partenza con l'immagine della Red Bull di Verstappen ha però fatto molto discutere: "Perché non la Ferrari?”, hanno chiesto i tifosi della Ferrari sui social. Una frecciatina nei confronti del suo ex fidanzato secondo qualcuno che però forse è stata fraintesa vista la spiegazione nella storia pubblicata successivamente. L'ex di Leclerc ha così postato una foto con un asinello, scrivendo: "Non preoccupatevi ragazzi che tifo ancora per la Rossa con il cavallino – si legge – Ma valeva davvero specificare? Lo sa anche Theophile (ovvero proprio l'asinello ndr)”.

"Quelle voci alla vigilia del Gp": Ferrari, un disastro annunciato?

I tifosi contro Siné: “Sta gufando”

Una spiegazione che però non ha convinto i tifosi, che sui social hanno scherzato proprio sulla sua prima foto: "Fate spegnare la tv a Charlotte che sta gufando". Ma per il momento i problemi di Leclerc e della Ferrari sembrano essere altri e bisognerà intervenire subito se non si vuole incappare nell'ennesima deludente stagione anonima della Rossa.