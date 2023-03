Milan, Stefano Pioli a rischio? La voce-bomba: "Arriva Luis Enrique"

08 marzo 2023 a

Il Milan è a un bivio. Dopo la sconfitta di Firenze, Stefano Pioli è tornato nel mirino. L'allenatore in questo momento gode della fiducia della società, ma di fatto se il campionato dovesse finire adesso il Milan sarebbe fuori dalla Champions. Il passaggio del turno col Tottenham diventa di fatto una condizione imprescindibile per assicurarsi un periodo di tranquillità e provare la scalata al quarto posto che potrebbe salvare una stagione.

Ma da qualche tempo sono spuntati alcuni nomi nell'ombra che potrebbero ribaltare il quadro. Qualche settimana fa, quando il Milan era in profonda crisi era spuntato il nome di De Zerbi che sta facendo molto bene in premier league. Ma adesso è la Gazzetta dello Sport a sussurrare un nome che potrebbe accomodarsi nella prossima stagione sulla panchina dei rossoneri. Si tratta di Luis Enrique, l'ex allenatore del Barcellona ed ex ct della nazionale spagnola.



Luis Enrique ama l'Italia e la sua famiglia da tempo vorrebbe trasferirsi nuovamente nel Belpaese dopo l'esperienza alla Roma di qualche anno fa. Un'ipotesi suggestiva che però, ribadiamo, al momento resta solo una voce. Gli ottavi col Tottenham daranno un quadro più chiaro della stagione del Milan e soprattutto potrebbero decidere il futuro di Stefano Pioli.