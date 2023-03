Inter, Inzaghi asfalta Antonio Conte: "Lo scudetto? C'erano dei problemi"

15 marzo 2023 a

Simone Inzaghi dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions della sua Inter, ha deciso di sfogarsi e di dire tutto ciò che in queste settimane di critiche e accuse aveva tenuto tra i denti. E mette nel mirino a sorpresa lo scudetto di Antonio Conte in nerazzurro: "So il percorso che ho fatto qui nell’Inter con il mio staff e i grandi uomini come i giocatori che ho. Lo Scudetto ha provocato qualche problemino a livello economico: negli ultimi 18 mesi ha vinto trofei ed è entrata ai quarti di Champions. È facile parlare di Simone Inzaghi perché forse l’educazione e l’intelligenza vengono confuse nella vita. Al momento giusto parlerò: lo devo a me stesso e ai miei familiari".

Parole di fuoco che di certo sono anche un chiaro avvertimento per le ombre che da Londra si allungano sulla sua panchina. Infatti prima di Porto-Inter era circolata, a bassa voce, l'indiscrezione di un possibile ritorno di Conte a Milano. Ma l'accesso ai quarti dell'Inter (non accadeva da 12 anni) e il secondo posto in classifica dell'Inter mettono fuorigioco il tecnico salentino. Insomma il regolamento tra Inzaghi e Conte è già partito e di fatto il tecnico rivendica a gran voce i suoi risultati: "18 mesi fa sono stato chiamato per riportare l’Inter agli ottavi. Mi avevano chiesto questo, e arrivare nelle prime quattro perché c’era qualche problema al mio arrivo. Si è fatto un lavoro importante di trofei e vittorie, con qualche sconfitta che può capitare. L’Inter è seconda e ai quarti di Champions, un grandissimo traguardo al momento. Giusto godersi la partita, poi penseremo ai quarti. Questi ragazzi sono capaci di tutto. E non dimentichiamo che siamo secondi in campionato".