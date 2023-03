Haaland fa 5 gol, la reazione dei suoi compagni del City: sconcerto

17 marzo 2023 a

Un 7-0 netto negli ottavi contro il Lipsia, con cinque gol di Erling Haaland, che ha così eguagliato il record stabilito da Leo Messi. Ma mentre tutto lo stadio esultava per una delle reti dell’attaccante norvegese, qualcuno in campo era in preda allo sconforto. E non si tratta dei difensori del club tedesco, travolti dall'uragano del Manchester City, ma di Manuel Akanji e John Stones. I due compagni di squadra sono stati beccati dalle telecamere mentre allargavano le braccia subito dopo il gol, quasi come se fossero in preda allo sconforto. Un paradosso, dato che il loro City era a un passo dal raggiungere i quarti di finale della Champions League dopo una partita di assoluto dominio.





Stones: “Manu voleva segnare, ci siamo fatti una risata”

A spiegare cosa è accaduto davvero in campo ci ha pensato Stones che ha allontanato subito qualsiasi dubbio: "Stavamo ridendo delle occasioni che Akanji aveva avuto per segnare contro il Lipsia ma il pallone continuava ad andare ad Haaland — dice —. Si capiva che Manu voleva davvero segnare, ma ovviamente è toccato di nuovo a Erling. Noi ci stavamo solo facendo una risatina”. Nessuna tensione tra compagni di squadra: anche Akanji voleva partecipare al festival del gol del Manchester City, un party riservato quasi esclusivamente al norvegese. In tutta la stagione il difensore non ha mai segnato e, in generale, il suo contributo si ferma soltanto a un assist in campionato.

Akanji vicino al gol, ma Haaland…

La voglia di sbloccarsi in Champions League per Akanji, dunque, era davvero tanta, anche perché per due volte è arrivato vicino alla rete, ma in entrambe le occasioni Haaland è stato più lesto e ne ha approfittato per segnare al suo posto. I due si conoscono davvero bene: sono stati compagni di squadra anche al Borussia Dortmund prima di ritrovarsi insieme nell'avventura al Manchester City. Lo svizzero era andato davvero a un passo dal suo obiettivo, ma dovrà attendere ancora prima di poter esultare per un suo gol.