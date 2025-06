Inter, lady Acerbi sbrocca: "Soffri e taci!", chi spiana

Per la squadra e per i tifosi il contraccolpo emotivo è forte, riprendersi richiederà tempo. Sui social, la frustrazione si è trasformata in sfoghi talvolta fin troppo ingenerosi nei confronti della squadra. E tra questi, eccone uno di una tifosa che ha scelto di colpire la moglie di Francesco Acerbi , Claudia Scarpari : secondo la fan nerazzurra, a soffrire davvero sarebbero soltanto i tifosi. Parole alle quali Claudia ha scelto di replicare.

Sono passati tre giorni dal dramma dell' Inter , la finale di Champions League persa per 5-0 contro il Psg . Triturati, spianati, demoliti. La fine peggiore dopo un cammino straordinario. Ma, senza giri di parole, una sconfitta del genere cambia il segno di una stagione e per certi versi anche di un ciclo, che resta comunque luminoso.

Il tutto nasce per alcune foto che Claudia aveva pubblicato sui social dopo la partita, immagini che la ritraevano insieme ai familiari e agli amici che avevano seguito la squadra a Monaco. "La gang migliore”, aveva scritto sui social in calce alle fotografie. Il riferimento, ovviamente, era al gruppo di persone al suo fianco in quella trasferta. Gli scatti, tuttavia, non sono passati inosservati: sono piovuti commenti sarcastici da parte di tifosi avversari e critiche dai sostenitori dell’Inter. “Ma come fate a postare dopo una serata del genere? ... Solo noi tifosi soffriamo veramente”, è stato uno dei commenti ricevuti, quello di cui vi abbiamo già dato conto in breve.

Come detto, la Scarpari ha replicato in modo netto, senza esitazioni: "Allo stesso modo in cui tu sei qui a commentare un mio post. Sono foto fatte prima della partita, di momenti che non dimenticherò mai e che ho voluto postare e che rimangono indipendentemente dal risultato. Problemi? Soffri senza rompere le scatole a me", ha tagliato cortissimo lady Acerbi.