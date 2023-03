Juve, bomba-Materazzi: "E poi si chiedono perché...", la foto che incastra l'arbitro

20 marzo 2023 a

Una vittoria importante, che conferma l’umore di una squadra in ripresa e che la lancia in vista dei prossimi impegni. Passa la Juve a San Siro contro l’Inter: lo fa per 1-0, resistendo poi nella ripresa agli attacchi dei nerazzurri. Ma il gol decisivo di Kostic ha fatto arrabbia in tanti del popolo nerazzurro, per il tocco di mano al limite di Adrien Rabiot che ha fatto scatenare le polemiche. Anche diversi ex giocatori del club del Biscione hanno detto la loro, uno su tutti Marco Materazzi. L'ex difensore e capitano dell'Inter, che da sempre non si è di certo mai risparmiato a esprimere commenti di ogni genere sulla Juventus, ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui mostra la posizione di Chiffi al momento del tocco di Rabiot. "E poi si chiedono il perché – scrive l'ex centrale dell'Inter – avevi la visuale coperta?”, chiede poi Materazzi riferendosi all'arbitro Chiffi che in questo fermo immagine sembra vedere chiaramente lo stop di braccio da parte del francese.

Il post di Materazzi su Instagram

Lo sfogo di Materazzi viene accompagnato proprio dalla foto incriminata dall'ex difensore dell’Inter, che mostra proprio il fermo immagine del tocco di braccio da parte di Rabiot. Alla sinistra del francese, poco distante, c'è proprio l'arbitro Chiffi che pare stia proprio vedendo il momento in cui il giocatore stoppa la palla. Dalle immagini viste in tv e dunque anche in possesso del Var, il tocco di braccio da parte di Rabiot pare ci sia. Ma le immagini però al tempo stesso non evidenziano in modo netto quel tocco. Per questo il gol di Kostic è stato concesso e ha garantito la vittoria alla formazione di Massimiliano Allegri.

Rabiot, anche con la Samp un altro tocco di braccio

Restano comunque le polemiche, specie se il tocco di mano di Rabiot arriva una settimana dopo quello con la Sampdoria. Allora, il francese toccò di braccio la palla, prima di metterla in rete per il gol del 3-2 sulla squadra di Stankovic, che ha lasciato tanti dubbi sulla validità. Un episodio che ha fatto anche infuriare Simone Inzaghi e tutta la panchina dell'Inter increduli dopo aver visto Chiffi indicare il cerchio del centrocampo convalidando di fatto quella rete.