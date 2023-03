Juventus, "questione di luce": il nuovo video che scagiona Rabiot

20 marzo 2023 a

Non solo il tocco di Rabiot, anche quello di Vlahovic nel mezzo dell’azione che ha portato all’1-0 di Filip Kostic domenica sera a San Siro. Una reta arrivata al 23’ e che si è rivelata decisiva. La sfera poi finisce sul braccio di Vlahovic, chiaramente non punibile perché in posizione raccolta e a distanza ravvicinata dal compagno, da lì poi l'azione prosegue fino al gol di Kostic. Tutto verte dunque sull'eventuale tocco di Rabiot col braccio: l'arbitro Chiffi è in visione perfetta (come farà poi notare con un velenoso post Materazzi) e non ritiene che ci sia irregolarità, ma al Var qualche dubbio ce l'hanno, anzi più di uno, visto che Mazzoleni si prende quasi quattro minuti per rivedere tutte le immagini a sua disposizione e poi comunicare a Chiffi (che neanche va a bordo campo per l'on-field review) che il gol è da convalidare.

Saccani “assolve” Mazzoleni, impegnato in sala Var

Due sono le ipotesi al riguardo: o in sala Var non avevano immagini tali da poter sanzionare il tocco di braccio senza alcun dubbio (ipotesi che è parsa quella più logica), oppure hanno ritenuto che il fallo non ci fosse, anche se tutti i video che sono girati in TV e sui social sembravano quanto meno suggerirlo. Finché a tarda ora non è spuntato un nuovo filmato dell'azione da un altro angolo, diffuso dalla Domenica Sportiva. Sulla base di queste immagini, il moviolista della trasmissione Rai, l'ex arbitro Massimiliano Saccani, parla di "assolvere la decisione di Mazzoleni, perché sembra che ci sia effettivamente luce tra il braccio e la palla e che quindi l'unico tocco di mano sia quello di Vlahovic non punibile".

Dal canto suo, nel dopo partita Simone Inzaghi non l'ha presa benissimo, parlando di "un gol che ha condizionato la partita e al tempo del Var è inaccettabile", mentre Massimiliano Allegri ha alzato la voce appena gli hanno chiesto dell'azione incriminata: "Non mi fate arrabbiare. Con la Salernitana invece non è successo niente? Noi siamo molto signori, non facciamo tanto casino, andare a trovare l'errore dopo una prestazione così mi sembra sbagliato”. L’Inter ora è terza, scavalcata dalla Lazio vincitrice nel derby, la Juve è settima a quota 41. Con la questione dei 15 punti di penalizzazione ancora tutta da decidere, in attesa di conoscere il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni il prossimo 19 aprile sulla restituzione o meno dei 15 punti di penalizzazione per la vicenda delle plusvalenze fittizie.