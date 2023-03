Marc Marquez massacrato dagli altri piloti: "Ridicolo, cosa merita"

27 marzo 2023 a

La vittoria di Francesco Bagnaia a Portimao, su una Ducati già fortissima, è stata in parte oscurata dall’ennesima follia di Marc Marquez. Lo spagnolo, al via di gara e in curva 3, ha affossato il povero Miguel Oliveira, il portoghese dell’Aprilia Rnf idolo di casa. Si è così beccato un sacco di fischi, fratturandosi persino il primo osso metacarpale della mano destra, che gli impedirà di correre in Argentina questo weekend. Durissimo è stato Aleix Espargaro, rappresentante dei piloti, nei confronti del pilota di Cervera.

Aleix ha proposto addirittura una squalifica, o meglio una sospensione per un Gp: "Marc Marquez merita di essere squalificato almeno per una gara. Se questo non succederà: sarà ridicolo”. Ed ha poi aggiunto: "L'incidente di Marc mi sembra molto grave. Il ginocchio di Miguel Oliveira sarebbe potuto esplodere e non avrebbe più corso in vita sua. È stato un impatto brutale”.

Gp del Portogallo, Bagnaia trionfa ancora. E Bezzecchi si piazza terzo

Marquez: “Bloccaggio all’anteriore, mi scuso con Oliveira”

La sospensione non è arrivata. Ma una penalità di due long lap penalty sì. Una sanzione pesante che obbligherà Marquez a un doppio giro più largo nell'area in asfalto esterna della pista, con inevitabile perdita di diversi secondi. Parlando a Sky Sport, Marquez ha ammesso le sue colpe, spiegando cosa è successo, e si è scusato con il portoghese Oliveira: "Ho fatto un errore e ho ricevuto 2 long lap penalty da scontare la prossima gara — ha detto —, Non era mia intenzione: ho scelto la gomma dura all'anteriore e ho avuto un grande bloccaggio: volevo andare a sinistra, non ho potuto sollevare la moto, ho evitato Martin ma non Oliveira. Mi scuso con Miguel e il suo team, l'importante è che lui stia bene".