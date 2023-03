Marc Marquez umiliato da Capirossi: "Lo hanno visto tutti"

29 marzo 2023 a

"Credo si sia visto chiaramente quello che è successo. Non siamo noi a decidere le penalità e gli steward hanno deciso di dargli due long lap penalty per il prossimo evento, che può essere Argentina se viene, o Austin se sarà costretto a saltare, però gli errori capitano”. L'ex pilota della MotoGp Loris Capirossi ai microfoni di Mowmag ha parlato così di Marc Marquez e di quanto successo a Portimao: "Troppo aggressivo? Non voglio commentare, tutti hanno visto quello che è successo", ha continuato Capirex. Insomma, il mondo delle corse è contro la follia del pilota spagnolo.

Capirossi: “Sono professionisti, si chiariranno”

Su un possibile richiamo ai piloti dopo quanto successo: "Sono professionisti, non bambini di 10 anni — dice ancora Capirossi — Sanno quello che devono fare e sanno gestirsi sicuramente bene, hanno un bel rapporto tra di loro e si chiariranno. Ma queste sono le gare! Non è che uno va lì e comincia: ‘passa tu, no dai io, no dai passa tu’. È normale, c'è competizione”.

Pernat come Capirossi: “Marquez non può fare

Le parole di Capirossi si aggiungono a quelle di Carlo Pernat, che ha parlato della sanzione di Marquez di due long lap penalty a partire dal prossimo GP, che non sarà quello di Argentina dove lo spagnolo non correrà: “La sanzione a Marquez non è leggera, è leggerissima — ha detto il giornalista Ha fatto un mega disastro, non può… si è rischiato la morte di qualcuno. Capisco che ha problemi con la moto, deve metterci tanto di suo per arrivare tra i primi dieci, però in quella curva lì non puoi fare così. La vita tua te la puoi gestire come credi, quella degli altri no”.