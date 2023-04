Charles Leclerc, Terruzzi: "Un ragazzo solo, l'unica via per salvarsi"

03 aprile 2023 a

Inizio peggiore di stagione per Charles Leclerc non poteva esserci. Il pilota monegasco viene descritto da Giorgio Terruzzi come deluso, frustrato, forse addirittura pentito, considerando quanto si è esposto per la Ferrari e quanto poco stia ricevendo indietro. Non chiedeva mica la luna, Charles, che voleva una macchina in grado di competere con la Red Bull di Max Verstappen. E invece l’inizio di stagione è stato peggio di un film horror.

Due ritiri in tre gare, ai quali aggiungere un errore dettato dall’impazienza in Australia: impossibile non essere delusi per Leclerc, che adesso rischia addirittura di non essere il pilota di riferimento della Ferrari - almeno per questo mondiale - dato che Carlos Sainz è davanti in classifica piloti. Secondo Terruzzi la frustrazione di Leclerc potrebbe essere legata anche al fatto che non solo non può vincere in Ferrari, ma non può nemmeno andarsene: ”Red Bull e Mercedes hanno piloti che lo valgono e non lo vorrebbero”.

Sempre Terruzzi ha definito Charles ”un ragazzo solo” e sempre più in difficoltà: ”Ogni operazione di salvataggio per un campione che sembra aver perso la grazia pare ardua in un clima, quello della Ferrari, freddino, fatto di molte solitudini, di repentine insofferenze. Charles dovrà salvarsi da solo. Per questo è il caso di fare, proprio ora, il tifo per lui”.