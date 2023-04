Inter, "Simone Inzaghi esonerato"? Ecco il nome del sostituto

03 aprile 2023 a

Dieci sconfitte nelle prime 28 partite di campionato con un solo allenatore non capitavano all’Inter dal 1955. Per questo motivo Simone Inzaghi è praticamente già licenziato, per quanto riguarda i tifosi nerazzurri, che nutrivano ben altre aspettative per questa stagione e soprattutto per il campionato. L’Inter non solo non ha alcuna possibilità di lottare per lo scudetto, ma rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Ciò sarebbe un fallimento molto pesante, dato che il club già non naviga in buone acque e ha quindi assoluto bisogno dei 40 milioni derivanti dalla qualificazione. Al momento i nerazzurri si trovano a -5 dalla Lazio, sono stati sorpassati dal Milan e agganciati al quarto posto dalla Roma. A preoccupare, oltre alla classifica, è lo stato di forma dell’Inter, che ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate in Serie A. Se Simone Inzaghi è ancora seduto in panchina, il motivo è da ricercare nel fatto che sia ancora in corsa per Coppa Italia e Champions.

Il mese di aprile è quindi cruciale per non essere esonerato prima della fine della stagione, ma appare comunque complicato che possa rimanere l’allenatore nerazzurro anche l’anno prossimo. Sui forum e sui siti interisti già impazza il toto-nomi: il preferito è ovviamente Antonio Conte, che però difficilmente tornerebbe visto l’indebolimento progressivo che sta caratterizzando l’Inter. Il nome che sembra mettere un po’ tutti d’accordo è quello di Thiago Motta, non solo perché è un ex dello storico triplete ma anche perché si sta distinguendo tra gli allenatori emergenti: il suo Bologna è ottavo in classifica.