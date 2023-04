Roma, colpaccio a giugno: "Arriva a zero, ha già fatto le visite mediche"

13 aprile 2023 a

Colpo a sorpresa della Roma sul mercato: fonti capitoline riferiscono di un affare ormai fatto per Housseme Aouar. Il 24enne talento franco-algerino del Lione, scrive Leggo, arriverà in giallorosso dopo "mesi di corteggiamenti" culminati a Pasquetta, quando il centrocampista "è sbarcato con un intermediario a Roma" e si è sottoposto alle visite mediche al Campus BioMedico in zona Laurentina, accompagnato da un dirigente del club di proprietà degli americani Friedkin.

"Dopo poche ore - si legge -, intorno all'una e mezza di notte, Aouar è ripartito per Lione dove resterà fino al termine della stagione". La Roma si sarebbe dunque assicurata a costo di cartellino zero uno dei giocatori della Ligue 1 più ambiti a livello internazionale. Dopo aver fallito l'assalto nelle precedenti finestre di mercato, è risultata decisiva la clausola che ha reso libero Aouar di firmare con qualsiasi altra squadra dall'1 gennaio scorso.

Già nel mirino di Milan e Napoli negli ultimi mesi, il giocatore che dopo aver esordito giovanissimo nel Lione ha messo insieme 182 presenze e 32 gol complessivi con l'Olympique (di cui 27 gare e 3 reti nelle coppe europee) si sarebbe accordato con i capitolini per uno stipendio di 2,8 milioni netti a stagione. Dopo aver seguito la trafila nelle nazionali giovanili transalpine e aver debuttato con la Nazionale maggiore il 7 ottobre 2020 in un'amichevole tra Francia e Ucraina a Parigi, Aouar ha scelto di giocare per l'Algeria a partire da quest'anno.