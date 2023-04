Julia Ituma morta, la pista choc: "Dalle foto dell'hotel di Istanbul..."

13 aprile 2023 a

a

a

La morte di Julia Ituma ha sconvolto l’Italia intera. La pallavolista 18enne si trovava a Istanbul, dove aveva disputato la partita di Champions League con l’Igor Novara. Il decesso è stato causato dalla caduta da una finestra dell’hotel in cui alloggiava l’intera squadra, che era in attesa di tornare in Italia nel pomeriggio di giovedì 13 aprile. La dinamica e soprattutto le motivazioni sono tutte da ricostruire, si valuta anche l’ipotesi del suicidio.

Guarda le foto su hurriyet.com.tr

Stando a quanto si apprende da fonti vicine alla società sportiva, la morte sarebbe avvenuta intorno alle 4 del mattino, ma il corpo sarebbe stato trovato soltanto alle prime luci dell’alba. Il tutto si è verificato mentre le compagne di squadra dormivano, compresa la spagnola Varela Gomez, che condivideva la stanza proprio con la Ituma. Dopo lo sgomento e il silenzio iniziale, l’Igor Novara ha deciso di rilasciare una nota su quanto accaduto, esprimendo “profondo dolore e commozione” per la “prematura scomparsa della pallavolista azzurra”.

“La tragedia - aggiunge il club - sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca. Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini”.