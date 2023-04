Milan, Florenzi scatenato: "Il primo passo da fare". Dopo il rigore negato…

15 aprile 2023 a

Alessandro Florenzi si è presentato davanti ai microfoni di Dazn e ha manifestato tutte le sue perplessità per le decisioni arbitrali. “L’approccio non è stato dei migliori. Voi parlate tanto del secondo tempo, ma nel primo c’era un rigore netto su Rebic”, ha dichiarato il terzino rossonero, che effettivamente ha ragione: è inspiegabile perché l’arbitro e il Var non abbiano ravvisato lo step on foot del difensore del Bologna.

La partita è finita 1-1 ed è uno stop pesante per il Milan, che rischia di perdere il quarto posto a vantaggio dell’Inter. Tornando all’episodio del rigore, Florenzi si è espresso così: “Sinceramente non so il motivo per cui l’arbitro non abbia fischiato. Il secondo è un mano che ci può stare, ma il primo mi sembrava un po’ più netto. Cosa si può fare per aiutare gli arbitri? Il prossimo passo è quello di presentarsi davanti alle telecamere per spiegare le sue decisioni“.

Parlando invece della squadra e di come approccia le partite: “Non ho mai avuto un gruppo che affronta così le partite. L’anno scorso ho vinto lo scudetto con questa squadra, prima delle partite importanti dentro lo spogliatoio vedevo la squadra moscia. Dentro di me dicevo: ‘Forse sbaglio io’, e poi facevamo puntualmente delle partite incredibili. Questa cosa l’ho rivista con il Tottenham e all’andata col Napoli, quindi a questo punto spero di ritrovarla anche la prossima settimana”.