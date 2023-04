Milan, Thiago Motta: "Rigore per loro?". Frase imbarazzante, furia-rossonera

15 aprile 2023 a

Bologna-Milan è finita 1-1 ma i rossoneri, al netto del turnover completo operato da Stefano Pioli, recriminano per un paio di episodi controversi. In particolare per un rigore netto non ravvisato al 6’ su Rebic, che in area è stato colpito nettamente da un difensore avversario: non è chiaro perché l’arbitro Massa e il Var non abbiano concesso il tiro dagli undici metri.

Polemiche anche per quanto accaduto nell’area del Bologna a pochi minuti dalla fine: stavolta però il tocco di braccio di Lucumi, sebbene sia netto, non è punibile da regolamento perché il pallone era inatteso. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Thiago Motta non ha voluto proprio saperne del primo rigore non fischiato, che era netto. “Mi stupiscono molto i commenti di Luca Marelli - ha dichiarato - per me non c’era nessun rigore. Lucumi non può fare nulla se non avere il braccio lì, fa parte del suo equilibrio del corpo. Non si può fischiare poi quel contatto su Rebic, si cambia lo spirito del gioco del calcio”.

Parlando più in generale della partita, Thiago Motta si è detto ovviamente soddisfatto della prestazione della sua squadra: “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché ci siamo abbassati troppo, non è stato facile gestire i loro movimenti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, alzando le nostre linee di gioco. Tutto sommato credo che il pareggio sia giusto, adesso dobbiamo pensare alla prossima contro l’Hellas”.