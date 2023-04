Ciro Immobile, orrore dopo lo schianto: insinuazioni-choc per questo video

16 aprile 2023 a

Un terribile schianto per Ciro Immobile, il capitano della Lazio che si è scontrato in modo violentissimo con il suo Suv contro un Tram a Roma, quartiere Prati, alle 8.30 del mattino. Otto i feriti totali, il biancoceleste ha subito la frattura di una costola. A bordo anche le sue due figlie minorenni. Insomma, si è sfiorata la tragedia e ora si indaga sulla dinamica del violentissimo incidente.

Ma neppure in un momento come questo, i soliti idioti riescono a tacere. Già, perché - vergognosamente - Immobile finisce sotto accusa, almeno quella dei leoni da tastiera. La ragione? La sera precedente la moglie del laziale, Jessica Malena, aveva pubblicato delle story su Instagram, intorno alle 23.30: lei e Immobile si trovavano al Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore in via Veneto.

Nelle immagini si vede il gruppo di amici ballare e cantare sulle note di Pedro, brano di Raffaella Carrà che i tifosi della Lazio dedicano all'omonimo attaccante della squadra. E tanto è bastato per accusare Ciro Immobile: ha dormito troppo poco, ha alzato il gomito, insomma forse lo schianto è colpa sua o almeno si poteva evitare. Una verognosa follia. In primis perché non si trattava di ore piccole. Dunque il fatto che sul tavolo si vede soltanto una birra. Ma, soprattutto, le insinuazioni non hanno trovato alcun tipo di conferma nei rilievi della polizia municipale, effettuati dopo lo schianto come accade ogni volta in simili occasioni.