Ciro Immobile, terrificante schianto contro un tram: terrore per il laziale e figlia

Un terrificante incidente ha coinvolto Ciro Immobile a Roma. Il capitano della Lazio si è schiantato in auto contro un tram dell'Atac, a bordo della vettura anche una figlia. Stando a una prima ricostruzione, il tram sarebbe passato col rosso. Stando alle prime indicazioni il calciatore starebbe bene, per quanto avrebbe riportato una contusione al braccio. "Non mi sono fatto niente, ho soltanto un dolore al braccio", ha affermato Ciro Immobile. La figlia è stata portata in ospedale.

L'incidente è avvenuto in piazza delle Cinque giornate a Prati nella mattinata di oggi, domenica 16 aprile, intorno alle 8.30 del mattino. Immobile era alla guida di un Suv Land Rover, che ha finito per schiantarsi contro un tram della linea 19 dell'Atac. L'impatto è stato molto violento: la parte anteriore della vettura, infatti, risulta completamente distrutta. Gli airbag sono esplosi . Anche il tram risulta danneggiato a causa della violenza dell'impatto.

Ferito anche il macchinista del tram, ricoverato in ospedale in codice giallo insieme ad altri due passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, 118 e polizia municipale per i rilievi del caso.

Già sentiti diversi testimoni: pare che il tram, così come confermato dallo stesso Immobile, sia passato col rosso. E ancora, secondo altri ci sarebbe stato un problema nella sincronizzazione nel sistema dei semafori all'incrocio. "Ho visto arrivare l'auto e centrare in pieno il tram", ha raccontato un automobilista fermo al semaforo rosso dall'altra parte della strada