Theo Hernandez, "la fine di Vialli". Orrore senza precedenti

16 aprile 2023 a

Idolo dei tifosi del Milan, odiatissimo dai tifosi delle altre squadre. Theo Hernandez divide per la sua carica agonistica e per le accuse, rivolte dagli avversari, di aizzare talvolta gli animi e di esasperare un po' troppo cadute e falli subiti. Ma stavolta si è varcato il limite della critica. Napoli-Milan, mercoledì sera, deciderà quali delle due italiane arriverà in semifinale di Champions dopo la vittoria 1-0 del Diavolo all'andata a San Siro.

Una gara assai accesa in cui il terzino sinistro della Nazionale francese si è contraddistinto per alcuni rudi faccia a faccia con Hirving Lozano, suo avversario diretto sul lato mancino. E sempre Hernandez ha causato il rosso di Anguissa, che salterà il ritorno, espulso per due falli da ammonizione sull'esterno. Sui social i tifosi napoletani l'hanno subito preso di mira e la situazione nelle ultime ore sta sfuggendo di mano.

Su Twitter c'è ora chi gli augura di "svegliarsi elegante" (augurio molto partenopeo che si riferisce all'abbigliamento da funerale), chi gli predice che farà "la fine di Vialli", morto lo scorso gennaio di leucemia, e chi addirittura insulta il figlioletto avuto da Zoe Cristofoli augurandogli "gravi malattie". Il peggio del tifo calcistico e dei sociale network, due mondi esagerati che quando si incontrano generano, purtroppo, dei mostri.