Inter, Beppe Marotta: "Siamo in una situazione...", parole pesantissime

20 aprile 2023 a

a

a

E semifinale di Champions League fu: l'Inter di Simone Inzaghi raggiunge un traguardo importantissimo. Ora, dopo essersi sbarazzati del Benfica, ecco stagliarsi sullo sfondo il derby contro il Milan, un appuntamento assolutamente epico.

Ammettiamolo, nessuno si aspettava Inter e Milan in semifinale di Champions League, men che meno l'una contro l'altra. Ma tant'è, le due squadre procedono a spron battuto in Europa mentre in campionato continuano a faticare, tanto che arrivare tra le prime quattro - e dunque ottenere la qualificazione alla Champions nel caso in cui non vincessero la coppa - non appare un obiettivo scontato. Affatto.

"So chi suggerisce le critiche". Inter-terremoto dopo il Benfica: la bomba di Inzaghi

E dopo il Benfica, il Corriere dello Sport punta i riflettori sull'Inter. E si legge: "In viale Liberazione", la sede dei nerazzurri, "la speranza è che la scossa provocata dall’aver raggiunto la semifinale di Champions regali energie e forze supplementari per ripartire di slancio anche in campionato. L’imperativo è di conquistare il pass anche per la prossima Champions. Dopo aver accumulato un solo punto nelle ultime cinque giornate, occorre mettere insieme un filotto di vittorie, a cominciare da Empoli", scrive il Corriere dello Sport.

Dunque, si dà spazio alle parole di Beppe Marotta: "Siamo in una situazione deficitaria. Ma l'Inter è un grande club e ha l'obbligo di trovare continuità anche in Serie A. È una lacuna che dobbiamo colmare e che colmeremo", ha promesso Beppe Marotta. Parole dall'elevato peso specifico. Anche per Simone Inzaghi, un mister sempre nel mirino...