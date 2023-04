Inter in rimonta sulla Lazio, colpo-Champions. E Napoli esplode...

30 aprile 2023 a

L'Inter supera 3-1 la Lazio a San Siro in rimonta, nell'anticipo domenicale di mezzogiorno della 32esima giornata di Serie A, grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Gosens dopo il vantaggio biancoceleste di Felipe Anderson, e aggancia al quarto posto in classifica Roma e Milan a 57 punti. La Lazio, che era passata in vantaggio, resta al momento seconda a 61 punti, in attesa della Juve impegnata a Bologna. Il successo dei nerazzurri apre alla possibilità scudetto già oggi del Napoli se batterà la Salernitana nel derby campano delle ore 15.

Inzaghi per il big match di San Siro conferma il 3-5-2, con qualche cambio rispetto ai titolarissimi: in porta Onana, con D'Ambrosio, Acerbi e Bastoni a formare la linea difensiva. Sulle fasce ci saranno Darmian e Dimarco, mentre nella zona centrale il trio Barella, Brozovic e Mkhitaryan. Davanti spazio a Lukaku e Correa. Mentre Sarri sceglie Provedel tra i pali, Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj nei quattro di difesa. A centrocampo ci sarà Cataldi tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti torna Ciro Immobile, affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni.

Primo tempo a ritmi molto alti con diverse occasioni da una parte e dall'altra. I nerazzurri al 27' trovano la rete del vantaggio con Mkhitaryan su assist di Correa, ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco dell'argentino. La Lazio passa tre minuti più tardi, al 30' errore di Acerbi che perde palla al limite dell'area nerazzurra, consentendo a Luis Alberto e Felipe Anderson di scambiare un uno-due, con il brasiliano che di sinistro batte Onana per l'1-0. La squadra di Inzaghi reagisce subito e sfiora il pari con Mkhitaryan e Barella.

Poi nel finale ancora Lazio sugli scudi con tre occasioni, prima Immobile spara alto ma era in fuorigioco e poi con l' stesso attaccante che si fa parare la conclusione da Onana che si ripete nella stessa azione su Felipe Anderson: poi ci prova nel recupero Casale di testa ma Onana blocca a terra. Nella ripresa l'Inter va subito al massimo e ci prova con Dimarco al 47' e con Barella al volo al 55', senza fortuna. La Lazio risponde al 60' ma Onana non si fa sorprendere da Luis Alberto.

I nerazzurri vogliono recuperare la gara e provano in tutti i modi. Al 66' miracolo di Provedel: cross dalla destra di Barella verso il secondo palo, dove Calhanoglu accomoda a rimorchio per Dimarco che calcia a botta sicura, ma Provedel si allunga e respinge quanto basta per mandare in calcio d'angolo. Un minuto dopo spreca spreca Dumfries, mentre al 73' è provvidenziale la chiusura di Casale su Lautaro da solo in area in contropiede. Il gol è maturo e arriva al 77': palla recuperata alta dalla squadra nerazzurra, con Gosens che serve Lukaku e con quest'ultimo che imbuca per Lautaro: l'argentino si presenta a tu-per-tu con Provedel e lo batte in scivolata. La squadra di Sarri accusa il colpo e all'83' capitola ancora: Lukaku crossa perfettamente verso il secondo palo dove colpisce al volo Gosens che batte ancora Provedel sotto le gambe. La Lazio si butta in avanti in cerca del pari e subisce il tris nerazzurro al 90' ancora con Lautaro Martínez: retropassaggio sbagliato di Vecino che serve Lautaro in area, con l'argentino che conclude contro Provedel ma poi è fortunato a ritrovare la sfera e ad appoggiare in rete a porta vuota per il 3-1 finale.