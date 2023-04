Napoli campione giovedì? Una beffa e due grandi paure: cosa può accadere

30 aprile 2023 a

Gli uomini di Luciano Spalletti potrebbero vincere lo scudetto a 850 chilometri da Napoli. È la conseguenza di quanto accaduto oggi, domenica 30 aprile, allo stadio Maradona: gli azzurri erano passati in vantaggio con Olivera e tutto sembrava apparecchiato per la tanto attesa festa scudetto, e invece proprio nei minuti finali è arrivato il pareggio della Salernitana con una meravigliosa giocata di Dia.

Si tratta di un’autentica beffa per il Napoli e soprattutto per i suoi tifosi, che contavano di fare festa in casa: la giornata era perfetta, sono però mancati i tre punti che servivano per scrivere la parola fine sul campionato, almeno per quanto riguarda il primo posto. Dal punto di vista sportivo il pareggio non è un dramma, perché il Napoli può diventare campione d’Italia già mercoledì sera, senza nemmeno giocare: tutto dipenderà dalla Lazio, che per rimanere matematicamente in corsa può soltanto vincere contro il Sassuolo.

Qualsiasi altro risultato consegnerebbe lo scudetto al Napoli prima ancora che gli uomini di Spalletti scendano in campo: sono attesi giovedì sera a Udine. Vincere senza giocare o comunque a 850 chilometri di distanza da casa non è il massimo dal punto di vista dei festeggiamenti. Non è escluso che possa mutare il calendario del prossimo turno, dato che andranno valutate anche le questioni legate all’ordine pubblico.