Tunisi, con la motosega allo stadio: spacca tutto, poi l'incendio. Terrore puro

Letteralmente un pazzo. Quello che, armato di motosega, ha scatenato il caos allo stadio sabato scorso nel match dei quarti della Champions League africana tra Esperance Sportive de Tunis e JS Kabylie, terminato per 1-1. Sono state scene di pura follia, quelle che si sono viste sugli spalti a Tunisi, immagini di una violenza inaudita commesse dall’uomo durante il match: con l’arma tra le mani, come si può vedere sui video virali che circolano sul web, l’uomo ha spaccato tutto, minacciato i presenti e scatenato il panico mentre tra i gradoni divampano anche alcune fiamme di un incendio. È succede tutto alla fine del primo tempo, con l'inizio della ripresa che è stato posticipato di quasi un'ora a causa degli scontri.

Con una motosega, sotto controllo, minacciando i presenti

Come è stato possibile tutto ciò? Secondo il ministero dell'Interno tunisino, alcuni individui hanno fatto irruzione in un magazzino all'interno dello stadio dove erano custoditi arnesi normalmente usati per lavori di manutenzione e lì avrebbero fatto incetta delle attrezzature successivamente usate per attaccare il personale di sicurezza. Oltre alla motosega, si sarebbero impossessati anche si alcune pale e martelli: tutti oggetti usati per sfogare la propria rabbia fuori controllo e minacciare i presenti. L'immagine dell'uomo con la motosega resta impressa con la speranza che i video registrati dalle telecamere potrebbero essere d'aiuto per identificare i responsabili delle devastazioni.

Alla fine riparte il match e passa l’ES Tunis

