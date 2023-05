Napoli, lo scudetto? Mai visto prima, caos in chiesa: ecco il video

02 maggio 2023 a

Partono i cori per il Napoli - ormai dato per certo come vincitore dello scudetto - nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, poco distante dallo stadio Maradona. Come riporta il sito del Corriere della sera, invece del rituale "andate in pace", alla fine della messa della domenica, il sacerdote ha lanciato un coro calcistico per la squadra della città. A quel punto tutti i fedeli, grandi e bambini, si sono messi a cantare e a saltare. Al termine della celebrazione molti dei fedeli tifosi si sono diretti allo stadio Maradone per assistere alla partita Napoli-Salernitana che è poi terminata con un pareggio.

Persino al monastero di clausura era tutto pronto per i festeggiamenti dello scudetto: il terzo dopo una attesa lunga trentatré anni. Suor Rosa Lupoli, madre abbadessa del monastero napoletano delle Clarisse cappuccine, detto delle ’Trentatré’, aveva promesso che avrebbe festeggiato come una vera supporter azzurra degna del nome. Aveva anche spiegato che non sarebbe andata allo stadio ma che se le cose fossere andate come ogni napoletano spera, la monaca sarebbe già stata pronta a indossare una camicia azzurra speciale con la scritta ’Ricomincio da 3’. La madre abbadessa la ha postata sui social "pronta da indossare quando sarà. Ormai il tempo è sospeso".