Gigio Donnarumma sconcertante, spalle alla porta e... l'ultimo disastro

02 maggio 2023 a

a

a

Passano gli anni e le cose al Psg sembrano andare sempre peggio, con gli sceicchi del Qatar che ormai vengono contestati apertamente dai tifosi parigini. Al di là dell’ennesima scottante eliminazione dalla Champions League, gli uomini di Galtier sono finiti nel mirino di critiche feroci per le pessime prestazioni che stanno offrendo in Ligue1. E ovviamente non è esente da critiche anche Gianluigi Donnarumma.

Milan-Maignan, voci inquietanti dalla Francia: il Psg scarica Donnarumma. E...

Il portiere azzurro non è stato esente da colpe nella sconfitta per 3-1 subita da Lorient, in particolare negli ultimi due gol degli avversari. Sui social è diventata virale l’immagine di Donnarumma che si ritrova parecchi metri fuori dalla porta: costretto a ripiegare dinanzi al rapido ribaltamento di fronte del Lorient, Gigio dà incredibilmente le spalle al pallone, un gesto a dir poco raro per un portiere. Poi si è parzialmente riscattato con una parata a tu per tu con l’avversario, che però non ha evitato il 3-1 sulla ribattuta.

Donnarumma non può comunque essere ritenuto responsabile della sconfitta perché è l’intera squadra a non girare più: addirittura il Psg sta rischiando di riaprire un campionato che non è mai stato in discussione, con il Marsiglia che ha accorciato a -5 quando mancano ancora cinque giornate al termine della stagione.