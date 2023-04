Milan, Maignan se la ride: Gigio Donnarumma? Occhio, cosa spunta...

19 aprile 2023 a

In questo preciso momento storico Mike Maignan è senza ombra di dubbio uno dei migliori portieri del mondo, se non addirittura il migliore per lo stato di forma che sta vivendo. Il Milan deve tantissimo alle parate del francese, che tra gli ottavi di Champions contro il Tottenham e soprattutto i quarti contro il Napoli è stato a dir poco decisivo. Ormai gli unici che hanno rimpianti su Gianluigi Donnarumma non sono i suoi ex tifosi, ma quelli attuali del Psg.

Tra i due attualmente non sembra esserci partita, eppure nella classifica dei dieci portieri più forti al mondo stilata da Four Four Two di Maignan non c’è neanche l’ombra: il podio è composto da Alisson, Courtois e ter Stegen, mentre Donnarumma è in ottava posizione. Addirittura in questa graduatoria figura il nome di Onana, portiere dell’Inter che, per quanto bravo, finora è apparso tutt’altro che un fenomeno, o quantomeno non a livello di Maignan.

Poco male per il Milan, che è consapevole di poter fare affidamento su uno dei migliori al mondo, indipendentemente da quello che dicono le classifiche stilate da fantomatici esperti. Maignan è stato superlativo nelle due partite contro il Napoli: tra le tante parate, decisive sono state quelle su Di Lorenzo all’andata e sul rigore di Kvara al ritorno.