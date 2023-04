Milan-Maignan, voci inquietanti dalla Francia: il Psg scarica Donnarumma. E...

20 aprile 2023 a

Mike Maignan incanta in campo, e il Psg ora rosica per aver gettato alle ortiche un diamante proprio che aveva in casa. Aveva 14 anni il portiere francese di origini haitiane-guianesi, giocando nelle giovanili fino al 2015 quando, ormai 20enne, venne venduto al Lille al prezzo di saldo di un milione di euro. Per lui, fu il primo di sei anni pieni di gloria (anche in nazionale), culminati nel 2021 con uno scudetto. Ed è qui che entra in gioco il fiuto di Paolo Maldini che due anni fa per 15,3 milioni riuscì a strapparlo alla concorrenza, portandolo alla corte di Pioli orfano di Gigio Donnarumma, ingolosito dall’ingaggio sibaritico del Psg. Così ricorda in un articolo Il Giornale.

Un affare tecnico ed economico

La storia recente ha dimostrato come il vero affare lo abbia fatto il Milan, accaparrandosi a una cifra più che conveniente un portiere decisivo per la vittoria dello scudetto dell’anno scorso e fondamentale anche in questa entusiasmante avventura in Champions. Ma il discorso non è solo tecnico, è pure economico, considerato che oggi sul mercato questo Diavolo di portiere ha quintuplicato il suo valore. Mercoledì L’Equipe ha esaltato la prestazione di Mike dedicandogli la copertina, esattamente come aveva fatto tre settimane fa dopo le super parate che avevano permesso ai Bleus di battere in trasferta l’Irlanda.

"Cosa accadrà a luglio": Milan, rumors pazzeschi su Mike Maignan

Occhio Donnarumma: il Psg punta Maignan

Ora in Francia si mormora che il Psg capito l’errore storico commesso con Maignan, stia lavorando per una clamorosa «operazione recupero»: certo, comprare a 80 milioni (ma forse anche di più...) ciò che si è venduto a 1, non è propriamente un successo finanziario. Ma per un portiere ‘magico’ si fa questo ed altro. E Gigio? La Ville Lumièr, per lui, è ormai illuminata solo di ombre.