Il Milan gioca solo 10 minuti, pari con la Cremonese: la Champions si allontanta

03 maggio 2023 a

a

a

Il Milan non va oltre l'1-1 in casa contro la Cremonese nella 33/a giornata di Serie A e ora rischia seriamente di restare fuori dalla zona Champions League per la prossima stagione. Punto prezioso in chiave salvezza per la Cremonese, che ha rischiato anche di fare il colpaccio a San Siro.

In campo con una formazione ampiamente rimaneggiata per il turnover voluto da Pioli, nel primo tempo il Milan fatica a piegare la resistenza di una orgogliosa Cremonese. Saelemaekers trova la rete al 13' ma il Var annulla per offside, poi la squadra di Pioli mantiene il controllo del gioco ma non riesce a sfondare sfiorando il gol con Origi e De Ketelaere che trovano sulla loro strada un attento Carnesecchi. Nella ripresa, il Milan preme sull'acceleratore ma si divora il vantaggio con Brahim Diaz in almeno due occasioni.

La replica della Cremonese con Valeri, che a sua volta fallisce un'ottima chance per colpire Maignan. Pioli manda in campo tutti i big, a partire da Leao e Giroud ma a sorpresa a trovare il gol è la Cremonese al 77' con Okereke che in contropiede si beve in dribbling Kalulu e Thiaw prima di mattere Maignan con un sinistro rasoterra. Sotto shock, il Milan prova a reagire fallendo però ancora un'altra occasione con Leao. Nel finale succede di tutto, con il Milan che si riversa in area grigiorossa e trova alla fine il pareggio con una punizione di Messias deviato alle spalle di Carnesecchi. La Cremonese paga il nervosismo e resta in dieci per l'espulsione di Pickel, il Milan prova ad approfittarne ma non riesce a trovare la zampata vincente.