Politano, insulti alla Juventus: il video virale dopo lo scudetto del Napoli

Da attaccante a capo-ultrà: Matteo Politano, comprimario di lusso nello scudetto del Napoli, si è rivelato scatenato protagonista nei festeggiamenti del tricolore sul campo della Dacia Arena e nello spogliatoio di Udine, subito dopo il pareggio 1-1 che ha dato agli azzurri la matematica certezza del titolo, giovedì sera. L'ex esterno di Sassuolo e Inter è diventato virale sui social per le danze sui tavoli, i cori lanciati e l'entusiasmo trascinante. La festa è appena iniziata, durerà tutto il weekend e probabilmente per molte settimane a venire. Ma intanto, forse inevitabilmente, ecco piovere sulla testa del 29enne la prima polemica.

Politano, subito dopo il fischio dell'arbitro, è rimasto sul prato unendosi alla invasione di campo dei tifosi azzurri che avevano invaso il capoluogo friulano. Scene di giubilo sfociate in un momento immortalato dai telefonini: l'attaccante partenopeo, megafono in mano, intona a cavalcioni sulle recinzioni attorniato dagli ultrà un coro contro la Juventus: "E la Juve me***aaa, e la Juve me***aaa".





Napoli, sette "vaffa" ai campioni d'Italia: Serie A, un grosso caso

Apriti cielo. E pensare che forse nessuno aveva ancora visto il perfido tweet con cui proprio il club bianconero aveva festeggiato, si fa per dire, lo scudetto degli eterni rivali. "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!". Riferimento ironico alle polemiche degli anni precedenti, e soprattutto all'assenza di congratulazioni azzurre durante i 9 scudetti di fila bianconeri.