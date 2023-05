Milan, Leao fuori con l'Inter? Parole pesanti di Pioli: "L'ho visto e..."

07 maggio 2023 a

Il Milan dopo la vittoria contro la Lazio si prepara al derby di Champions contro l'Inter. Ma l'uscita dal campo per infortunio di Leao dopo solo 10 minuti nel primo tempo fa tremare i tifosi. E così a pochi giorni dalla partita delle partite, bisogna fare attenzione alle parole di Pioli per capire quale possa essere l'entità dell'infortunio del giocatore più importante del Milan: "L’ho visto adesso. Prima di arrivare qua era sereno, si sentiva bene. Poi chiaro che in queste situazioni qua muscolari sarà importante domani fare le valutazioni e capire un po’…

Magari a caldo ha sensazioni diverse. Per quello che mi ha detto lui non credo sia una cosa particolarmente grave. Poi è chiaro che giochiamo tra quattro giorni e vedremo. Poi è la dimostrazione che se il gioco di squadra è alto con i singoli possiamo fare ancora meglio, l’importante è giocare a calcio e oggi abbiamo vinto una partita anche senza un giocatore importante come Rafa.

Dramma-Milan: cala il gelo a San Siro dopo soli 10 minuti, cosa è successo

Credo che sarà importante domani, come starà domattina. Era molto sereno a fine partita, questo mi fa ben sperare", ha spiegato a Dzan il tecnico rossonero. Leao rispondendo alla domanda "Come stai?" di un giornalista ha risposto: "Bene, bene", aggiungendo in portoghese: "Nada de grave". Lo stesso Junior Messias, ai microfoni di DAZN, ha parlato di Leao: "Rafa mi ha detto che sta bene e che non c’è niente di serio”.