Milan, cala il gelo a San Siro dopo 10 minuti: Leao è fuori

06 maggio 2023

Botta pesante per il Milan. Nel corso della partita con la Lazio, dopo pochi minuti ha abbandonato il campo Leao per infortunio. Una tegola sulla testa dei rossoneri in vista della partita più importante della stagione, il derby di Champions con l'Inter in programma mercoledì prossimo, 10 maggio. I rossoneri che sono apparsi tonici in campo hanno dovuto fare a meno dell'uomo in più di questa stagione.

E così dopo 10’, a San Siro è calato il gelo quando il portoghese al primo allungo si è fatto male e ha alzato bandiera bianca. Stefano Pioli è stato costretto a sostituirlo con Saelemaekers, ma ora è forte la preoccupazione al Milan per il suo infortunio in vista del derby di andata di Champions del 10 maggio.

Adesso seguiranno gli accertamenti necessari per capire quale possa essere l'entità dell'infortunio, soprattutto per capire quali siano i tempi di recupero in vista della partita delle partite per la Champions e per tutto il calcio italiano. Leao è stato il vero artefice di questa qualificazione alla semifinale del Milan con la cavalcata impressionante al Maradona che ha permesso poi a Giroud di mettere a segno il gol che ha spalancato le porte del derby con l'Inter al Milan.