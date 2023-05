Milan, il verdetto su Leao: "Cosa c'è negli esami", panico per il derby

07 maggio 2023 a

Rafa Leao potrebbe saltare il derby di andata tra Milan e Inter previsto per mercoledì 10 maggio. Il giocatore, principale arma dei rossoneri contro i nerazzurri, è uscito dal campo nel match contro la Lazio dopo 10 minuti. Una uscita dal campo che ha letteralmente gelato San Siro con i tifosi preoccupatissimi in vista dell'euroderby.

E così oggi è arrivato l'esame definitivo con il referto dello staff medico del Milan che fa il punto sulla situazione: "Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno". Traducendo un po' il comunicato dello staff medico, Leao potrebbe saltare l'andata del 10 maggio per poi essere in campo nella partita di ritorno del 16 maggio, quella decisiva che chiuderà di fatto i giochi per la finalissima di Istanbul. Prima di conoscere l'esito degli esami, Leao si era fatto vivo sui social con una storia su Instagram: "Torneremo a surfare" il messaggio ai tifosi del Milan accompagnato dalla parola "presto". Al termine della partita con la Lazio le sensazioni del giocatore erano positive. Ora invece deve fare i conti con una lesione che preoccupa e non poco tutto lo spogliatoio rossonero.