Napoli, "scippo Juve": il primo clamoroso addio dopo lo scudetto

Scudetto sì, ma il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, pensa ora a una nuova avventura dopo otto anni sotto al Vesuvio. È forte da tempo il pressing della Juventus per prenderlo. Comunque vada, scrive La Gazzetta dello Sport, i progetti con il mercato di questa estate è stato già impostato. Dunque anche se Giuntoli andrà via il club non resterà scoperto. Poi, se le parti troveranno una maniera di transare (c’è ancora un anno di contratto) non è detto che il futuro del dirigente toscano sia alla Juve. Giuntoli ha anche offerte dalla Premier, col Tottenham e anche il Manchester United. Tornando al Napoli sembra Pietro Accardi, attuale ds dell’Empoli, il successore nel ruolo, detto che saliranno le responsabilità dell’esperto capo scouting, Maurizio Micheli.

Juve, si cerca un dirigente esperto e navigato

Anche in casa Juve tengono le antenne dritte per capire il futuro di Giuntoli. E tra la semifinale di Europa Leasgue, la corsa Champions e una nuova possibile sanzione in arrivo sul tema plusvalenze, si pensa anche alla figura del direttore sportivo. Alla Continassa, in attesa dei vari verdetti, non sanno ancora se nel 2023-24 giocheranno le Coppe. Ma i vertici juventini hanno già deciso di voler affidare la ripartenza a un dirigente di calcio esperto e navigato. Non a caso il primo nome della lista resta Giuntoli, architetto del miracolo Carpi (dai dilettanti alla Serie A) e regista assieme a De Laurentiis dello scudetto sostenibile del Napoli, il primo post Maradona. La Juventus aspetta le mosse di ADL e di Giuntoli. E, almeno ufficialmente, ha rimandato tutto a fine stagione. Ma ufficiosamente — e indirettamente — i bianconeri hanno fatto arrivare il proprio interesse per il dirigente toscano negli ambienti vicino a Giuntoli.