Calhanoglu, insulti brutali alla bandierina. E tre secondi dopo... un video pazzesco

Un trionfo, per l'Inter, l'andata del derby contro il Milan nella semifinale di Champions League: un secco 2-0, una partita dominata e che nel primo tempo, per i rossoneri, poteva mettersi anche peggio. Molto peggio. Insomma, per Stefano Pioli ora la qualificazione è un'impresa, di quelle clamorose. Mentre Simone Inzaghi si gode il momento, in attesa del ritorno di martedì prossimo.

Tra i protagonisti della partita Hakan Calhanoglu, il turco ex Milan, beccatissimo e odiatissimo dai tifosi rossoneri: scelse il nerazzurro a parametro zero e non risparmiò alcune dichiarazioni forti sulla sua ex squadra, da quel giorno ogni volta che i tifosi del Milan lo incrociano è un bersaglio prediletto. Cori, insulti, sfottò: sempre nel mirino.

E nella serata di ieri, mercoledì 10 maggio, Calhanoglu si è preso una clamorosa rivincita. Già, perché al settimo minuto si avvicina alla bandierina per battere un calcio d'angolo. E proprio alla bandierina viene raggiunto da insulti pesantissimi, volgarissimi, feroci, da urla impressionanti. Il turco fa spallucce, cerca di ignorare quel che accade. E poi ecco che batte il calcio d'angolo: palla perfetta per Dzeko che con uno strepitoso colpo al volo infila Maignan e segna l'1-0. Insomma, la vendetta perfetta per Calhanoglu: assist dopo i violentissimi insulti. Dopo due minuti, ecco il raddoppio nerazzurro. E Calhanoglu, per inciso, ha anche sfiorato il gol con uno strepitoso tiro da fuori area, che ha sbattuto sul palo interno senza poi finire in rete.