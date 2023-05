Krunic? "Pugno, rosso e rigore": Milan-Inter, il raptus sfuggito

11 maggio 2023 a

Due schiaffi che in casa Milan fanno molto male, ma che lanciano l’Inter verso la finale di Istanbul. All’andata delle semifinali di Champions League a San Siro, passano i nerazzurri per 2-0 con le reti all’inizio di Dzeko e Mkhitaryan tra 8’ e 11’. Per i rossoneri invece un primo tempo da dimenticare e un secondo più generoso, senza però trovare il gol. In mezzo al campo, tante risse tra i giocatori delle due squadra. Alta tensione è andata di scena tra Simone Bastoni e Brahim Diaz nel primo tempo. Le scintille sono scattate al 28’, durante un tentativo in attacco del trequartista rossonero, che ha spinto il difensore alle spalle nell'area nerazzurra scatenandone la reazione.

Dzeko e Mkhitaryan stendono il Milan. Alta tensione in panchina: cosa è successo

Bastoni a Brahim: “Che ca**o fai?”

Bastoni si è infatti girato verso Brahim Diaz e ha sfogato la sua rabbia per il duro intervento: "Che ca**o fai?”, è la frase ripetuta due volte dall'interista allo spagnolo, con l'arbitro Gil Manzano che è immediatamente intervenuto richiamando solo verbalmente i due calciatori, costretti però dal direttore di gara a un veloce chiarimento prima della ripresa del gioco.

Sempre Bastoni è nel centro di una delle azioni da moviola della sfida. Nel secondo tempo in area Krunic gli dà un cazzotto in area. Secondo il Corriere dello Sport, che si è soffermato sul contatto non visto dall’arbitro Manzano, parla di “colpo a Bastoni sul fianco a gioco fermo, l’arbitro neppure se ne accorge ma ci stava il penalty e il rosso...".