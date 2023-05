Stefano Pioli contro l'arbitro: "Tante situazioni...", diluvio di sfottò al mister

11 maggio 2023 a

"L'Inter ha giocato meglio nel primo tempo e ha segnato due gol anche se fino al 7′ non erano entrati in area, noi meglio nel secondo ma non abbiamo segnato. Abbiamo sbagliato troppi palloni nel primo tempo, dobbiamo stare molto più attenti e pronti, specie sul secondo gol”. Dice così Stefano Pioli dopo il k.o. del suo Milan contro l’Inter per 2-0 nell’andata delle semifinali di Champions a San Siro. I rossoneri escono con una brutta sconfitta operata dalla squadra di Simone Inzaghi, e le parole di Pioli hanno lasciato sorpresi. Lo stesso che poi se la prende con l’arbitro Gil Manzano: “Ero arrabbiato a fine partita perché ho visto tante situazioni metà e metà, due pesi e due misure da parte del direttore di gara”.

Pioli: “Inter meglio sulle seconde palle e sui duelli”

Pioli è deluso, specie dei primi 45 minuti della sua squadra: "Volevamo un'altra prestazione e un altro risultato ma ci dobbiamo credere”, ha aggiunto caricando l'ambiente. Per l'Inter solo tanti complimenti: "Credo che l'Inter abbia avuto la meglio sulle seconde palle e sui duelli e sono stati molto bravi a realizzare due gol". Ma ciò che ha abbattuto i rossoneri sono stati sicuramente i due gol subiti immediatamente: "Subire due gol in undici minuti è difficile dal punto di vista tattico e ho visto comunque una reazione buona nel secondo tempo”. Per inciso, le parole di Pioli sull'arbitro hanno scatenato la reazione dei tifosi sui social, in particolare perché probabilmente l'episodio più controverso e non punito è andato a vantaggio del Milan (il pugno di Krunic a Bastoni, punibile con rigore e cartellino rosso).

"Che caz***o fai?". Bastoni cancella Diaz: il crollo del Milan in questa foto



Pioli: “Al ritorno va alzato il livello. Leao? Vediamo...”

Pioli non ha voluto commentare quali siano state queste situazioni arbitrali che l'hanno fatto infuriare, parlando invece dell’atteggiamento da mettere al ritorno: "Sicuramente ora dobbiamo ripartire dall'atteggiamento del secondo tempo e dovremo avere al ritorno un approccio energico e qualitativamente migliore di oggi – ha spiegato –. Dobbiamo alzare il livello e fare una prestazione decisamente diversa rispetto al primo tempo di stasera e molto più vicina a quella nella ripresa". Nessuna parola sul discorso fatto alla squadra negli spogliatoi a fine partita: "I ragazzi sono consapevoli che non hanno fatto la partita che volevano – ha aggiunto ancora Pioli – Leao? Vediamo… mancano 6 giorni la speranza è che ce la possa fare".